Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 74 Bin Megavata Ulaştı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustos sonunda 74 bin megavatı, yerli kaynaklardan üretilen elektrik kurulu gücü ise 85 bin megavatı geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, NSosyal hesabından yaptığı infografikli paylaşımda, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya, arz güvenliğini güçlendirmeye ve kalkınma hedeflerini desteklemeye devam edileceği belirtildi.

Toplam elektrik kurulu gücünün 120 bin 784 megavat olduğu belirtilen açıklamada, yenilenebilir enerji kurulu gücünün ağustos sonunda 74 bin megavatı, yerli kaynaklardan üretilen elektrik kurulu gücünün ise 85 bin megavatı geçtiği kaydedildi.

Hidroelektrik santralleri 32 bin 289 megavat kurulu güç ve yüzde 26,7'lik pay ile en yüksek kapasiteyi oluşturdu. Hidroelektrik santrallerini yüzde 20,5 payla doğal gaz santralleri takip etti. Bu dönemde, doğal gaz santrallerinin toplam kapasitesi 24 bin 743 megavat olarak kayıtlara geçti.

Güneş, hidroelektrikten sonra en büyük yenilenebilir enerji kaynağı

Güneş enerjisi santralleri yüzde 19,8 pay ve 23 bin 877 megavatla, hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji kaynağı oldu.

Rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin 867 megavata yükseldi ve yüzde 11,5'lik paya ulaştı. Aynı dönemde, yerli kömür 11 bin 477 megavat, ithal kömür 10 bin 456 megavat, biyokütle 2 bin 341 megavat ve jeotermal enerji santralleri 1734 megavat olarak kaydedildi.