Haberler

Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün ocak sonu itibarıyla 123 bin 284 megavata yükseldiğini ve güneş ile rüzgar kurulu gücünün toplamda 40 bin 689 megavata ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ocak sonu itibarıyla 123 bin 284 megavata yükselirken güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı 40 bin 689 megavat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Ocak sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9'a çıkarken rüzgarın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1'lik payını korudu. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise ocakta yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

120 bin megavat hedefine ulaşmak için farklı modeller uyguladıklarının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri YEKA dediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği YEKA yarışmalarında geçen yıl 3 bin 800 megavatlık kapasite tahsis ettik. Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle sanayicilerimizin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgisi devam ediyor. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis etmek üzere ilan ettik. Burada, kendi tüketimi için elektrik üretecek olan kamu kurumlarına ve stratejik sektörlere öncelik vereceğiz."

Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalarla büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edeceğini belirterek, "İlk etapta imzalarını attığımız 2 bin megavatlık GES projeleri ile Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatla alacağız. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ederek önümüzdeki dönemde yeni ikili anlaşmalar yapabiliriz. Yeni anlaşmalar, kurulu gücümüzü ve arz güvenliğimizi çok daha ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

2026 ocak ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

KaynakKurulu Güç (MW)Pay (%)
Hidroelektrik32.32426,2
Güneş25.82720,9
Doğal gaz24.16519,6
Rüzgar14.86212,1
Yerli kömür11.5509,4
İthal kömür10.4568,5
Biyokütle2.3411,9
Jeotermal1.7591,4
Toplam123.284100
Kaynak: AA / Başak Erkalan
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı