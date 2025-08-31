Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı aştığını, toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payının ise yüzde 61,1'e çıktığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 120 bin 163 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal payı ise 1734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

YÜZDE 70,7'İ YERLİ

Rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti. Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı da yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.