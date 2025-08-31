Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 120 bin megavata aştığını ve yenilenebilir enerjinin toplam kurulu gücündeki payının yüzde 61,1'e yükseldiğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı aştığını, toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payının ise yüzde 61,1'e çıktığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 120 bin 163 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal payı ise 1734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

YÜZDE 70,7'İ YERLİ

Rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti. Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı da yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

İlk görüşmeyi Çin lideriyle yaptı! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.