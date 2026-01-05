Haberler

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor
Çağrı Bey ve Yıldırım isimli yeni ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin'in Taşucu Limanı'nda ilk görevlerine hazırlanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devredilen gemiler, yeni keşifler için Somali ve Karadeniz'de görev yapacak.

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevlerine Mersin'in Taşucu Limanı'nda hazırlanıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesine gönderilen 5. ve 6. sondaj gemilerinin çıkacakları seferler öncesi işlemleri, Ağalar İskelesi'nde devam ediyor.

Kırmızı beyaza boyanan dış yüzeyine ay yıldız işlenen ikiz gemiler, ilk görevlerine yan yana hazırlanıyor.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan Çağrı Bey ve Yıldırım, limandaki işlemlerin tamamlanmasıyla ilk seferlerine uğurlanacak.

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey'in şubatta Somali'de yurt dışındaki ilk sondajını gerçekleştireceğini, Yıldırım'ın da birkaç ay içinde Karadeniz'e gideceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Ekonomi
