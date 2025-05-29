Türkiye'nin Yapay Zeka Hedefi: Dijital Bağımsızlık İçin Stratejik Adımlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sıradaki hedeflerinin, bir yapay zeka uygulaması geliştirmek olduğunu belirterek, "Eğer bu zekanın altyapısını biz kurmazsak, bizim adımıza karar verecek sistemleri başkaları inşa etmiş olacak." dedi.

"15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) başladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin ambargolara tabi bir ülke olduğunu ve haberleşmenin anavatan Türkiye üzerinden sağlandığını bildirdi.

Güney Kıbrıs kaynaklı siber saldırılarla karşı karşıya olduklarına da işaret eden Arıklı, bu konuda BTK'nin teknik bilgi ve becerisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Arıklı, dijital dönüşümün önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm bizim için bir seçenek değil, ekonomik bağımsızlığımızı, toplumsal refahımızı ve toplumsal rekabet gücümüzü artırmak adına stratejik bir sorumluluktur. Mobil haberleşme altyapımızı güçlendirmek için 4,5G ihalesini başarıyla gerçekleştirdik, şimdi 5G ve 6G için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. 2030'lu yıllarda KKTC'yi bilişim adası haline getirmek için çalışmalara başladık. Şimdi evden eve fiber ihalesi ve projesi için de son noktaya gelmiş durumdayız."

KKTC'de 24 üniversite olduğunu ve yazılım sektöründe ülkelerini üs yapmayı hedeflediklerini belirten Arıklı, ekonomik ambargoları ancak ambargolara tabi olmayan iletişim sektöründe yapacakları hamlelerle ortadan kaldırabileceklerini kaydetti.

"Türkiye, dünyanın önde gelen teknoloji ülkelerinden biri"

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Türkiye'nin teknoloji alanında dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olacağını bildiklerini aktararak, "Bunun da ötesinde daha adil bir dünyanın inşası noktasında dijital alanın da son derece kritik olduğunu biliyoruz. Teknolojilerin daha adil geliştirilmesi noktasındaki işbirliği anlamında Türkiye çok önemli bir ülke olarak ön plana çıkacaktır. Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında şu an birçok alanda dünyanın önde gelen teknoloji ülkelerinden biri haline gelmiştir." dedi.

"Sıradaki hedef yapay zeka uygulaması"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 18 ülkedeki uluslararası kuruluşu ve sektör paydaşını konferansta ağırladıklarını söyledi.

BTK olarak yalnızca bugünü değil yarını, hatta yarının da ötesini planladıklarını aktaran Karagözoğlu, yeni teknolojilerin gelişini beklemediklerini, onları tasarladıklarını ve geliştirdiklerini bildirdi.

Karagözoğlu, dünya genelinde 5,8 milyar insanın cep telefonu kullandığına ve bunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye baktığımızda bu tablo bizler için oldukça gurur verici. 2024 yılı sonunda mobil abone sayımız 94,3 milyona ulaştı. Fiber altyapımız yaklaşık 605 bin kilometreyi aşarken, geniş bant internet aboneliği 96,4 milyonla rekor seviyelere erişmiş durumda. Türkiye'de posta sektöründe de çok önemli gelişmeler kaydediyoruz. 2024 yılında 1,38 milyar gönderi taşınmış, bu da önceki yıla göre yüzde 8'lik artışı temsil etmektedir. Ayrıca, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte posta kolisi/kargosu gönderileri son beş yılda yüzde 120'nin üzerinde artış göstermiştir."

Sıradaki hedefin kendilerine ait bir yapay zeka uygulaması geliştirmek olduğunu bildiren Karagözoğlu, "Eğer bu zekanın altyapısını biz kurmazsak, bizim adımıza karar verecek sistemleri başkaları inşa etmiş olacak. İşte bu yüzden bu alanda atılan her yerli ve milli adım, aynı zamanda kültürel egemenliğimizin, dijital bağımsızlığımızın da bir ifadesi." dedi.

Karagözoğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinde (ITU) ve Dünya Posta Birliğinde (UPU) Türkiye'nin sahip olduğu üyelikleri devam ettirmeye kararlı olduklarını, söz konusu kurumlarla işbirliğini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Romanya'nın düzenleyici otoritesi ANCOM ile BTK arasında mutabakat zaptı da imzalandı.