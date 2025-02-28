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Türkiye'nin Veri Merkezi Yatırımları Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'nin Veri Merkezi Yatırımları Büyümeye Devam Ediyor
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Küresel veri merkezi pazarının 2024 yılında 342 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye'de son 5 yılda veri merkezi yatırımları yüzde 30'un üzerinde büyüme gösterdi. Türk Telekom International ile yapılan stratejik iş birliği, Türkiye'nin uluslararası veri merkezleri ile bağlantısını güçlendiriyor.

Küresel veri merkezi pazarı 2024 yılında 342 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de de son 5 yılda veri merkezi yatırımları yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gösterdi. Özellikle 2025 yılında, yapay zeka ve büyük veri uygulamalarının etkisiyle veri merkezlerine yapılan küresel yatırımların 1 trilyon doları bulması bekleniyor.

Türkiye'de veri merkezi yatırımları, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte önemli bir artış gösteriyor. Türkiye'de de son yıllarda veri merkezi kapasitesinde ciddi bir genişleme yaşanırken, yüksek hızlı bağlantı ve kesintisiz hizmet sağlayan altyapılar giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu çerçevede PenDC, Türk Telekom International ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği sayesinde yurt dışındaki veri merkezleriyle doğrudan kablolu bağlantı kurarak uluslararası erişimini güçlendirdi. Türk Telekom International, 48 bin kilometrelik fiber optik ağıyla Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada hizmet sunuyor. Bu bağlantı sayesinde, uluslararası veri trafiğinde düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği sağlaması mümkün hale gelirken, müşterilerine daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmasına da imkan tanıyor.

Gartner ve Statista verilerine göre, küresel veri merkezi pazarı 2024 yılında 342 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de de son 5 yılda veri merkezi yatırımları yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gösterdi. Ayrıca, Türkiye'nin dijital ekonomisinin 2025 yılına kadar yıllık yüzde 15 büyümesi beklenirken, düşük gecikmeli bağlantı ve yüksek güvenlik standartları sunan veri merkezleri bu büyümenin temel taşı olacak. Yapılan yatırımlar, özellikle finans, e-ticaret ve bulut bilişim sektörlerinde büyük ölçekli veri yönetimini güçlendirerek işletmelere rekabet avantajı sağlıyor.

Bu stratejik ortaklık, Türkiye'deki veri merkezi yatırımlarının büyümesine ve dijital ekosistemin gelişimine önemli bir ivme kazandırırken, aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından da sektöre değer katıyor. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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