Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri, dünyaya açılıyor! İkinci adres Pakistan
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Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki önemli projelerinden ATAK helikopteri, dünya ordularını atağa geçirdi. Filipinlerden sonra Pakistan da ATAK helikopterini envanterinde görmek istiyor. Türk İHA'ları tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmışken, ATAK helikopterlerinin de ilgi görmesi gururlandırdı.
Filipinlere yapılan teslimatla ilk adım atılırken sırada Pakistan var. Türkiye'nin önemli helikopteri ATAK'ın, önümüzdeki günlerde Pakistan'a da sevkiyatı gerçekleşmesi bekleniyor. 30 adet teslim edilmesi beklenen ATAK, Pakistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN GURUR KAYNAĞI
Kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopterlerinden olan ATAK, yurt dışında da büyük ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Türk İHA'larının Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşında etkin rol almasının ardından ATAK'ın da ilgi görmesi gururlandırıyor.
LAZER SİSTEMİYLE GÖRÜNMEYEN HEDEFLERİ TESPİT EDEBİLİYOR
Bugüne kadar Türkiye'de 70 ATAK helikopteri; Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerine teslim edildi. Bunlardan 13'ü yerlilik oranı artırılan gelişmiş FAZ-2 versiyondu. ATAK helikopteri, lazer sistemiyle görünmeyen hedefleri de tespit ederek vurabiliyor.