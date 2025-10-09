Türkiye'nin ünlü tencere markası resmen iflas etti

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma hanımların gözde markası Atasoy Kitchenware oldu.

RESMEN İFLAS ETTİ

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden mutfak eşyaları ve tencere üreticisi Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Tekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firma, özellikle döküm tava üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olarak biliniyordu. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı.

KOMİSER HEYETİNDEN OLUMSUZ TESPİTLER

Mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate alarak Atasoy Kitchenware'in iflasına hükmetti. Firmanın borçlarının ödenmesi ve varlıklarının tasfiyesine ilişkin takvim ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.