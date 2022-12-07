Türkiye'nin ünlü işadamlarından Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketini başlattı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı iş adamı ödülünü alan, İş dünyasının önemli isimlerinden olan ve siyasetin de çığır açıcı isimlerinden Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı. Başaran aktif siyasete yön vermek ve ülkemizin durumuna kayıtsız kalmamak için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)'nun genel başkanlık görevlerini bırakıp 'Büyük Türkiye Hareketi'ni kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı iş adamı ödülünü alan, İş dünyasının önemli isimlerinden olan ve siyasetin de çığır açıcı isimlerinden Ömer Faruk Başaran, yeni bir oluşum için kolları sıvadı. Başaran aktif siyasete yön vermek ve ülkemizin durumuna kayıtsız kalmamak için Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve Türkiye Patronlar Platformu (TPP)'nun genel başkanlık görevlerini bırakıp'Büyük Türkiye Hareketi'ni kurdu.

BİRÇOK İŞ İNSANI DESTEK VERİYOR

İş dünyasından birçok iş adamı Ömer Faruk Başaran ile gönül ve fikir birliği yapıp Büyük Türkiye Hareketinde yer aldı. Seçim arifesinde olmamızın ve ülkemiz için harekete geçilmesi gerektiğininbilincinde olan Ömer Faruk Başaran dolu dizgin bir şekilde seçime girecek. Kritik seçim sürecinde iktidar ve muhalefetin eksiklerinin olduğuna ve bu eksikliklerin faturasının ağır olabileceğine değindi. Dünya arenasında Türkiye'nin muasır ekonomileri içinde olmayışı, gerek siyasi gerekse idari sorunların olması, liyakate ve insan fikrine değer verilmeyişi, ekonominin kötüye gidişi kendilerini bu hareketi başlatmaya mecbur kıldığını ifade etti.