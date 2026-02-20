Türkiye'nin Aralık 2025 uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2025 yılı 4. çeyreği itibarıyla eksi 324,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının 4. çeyreğine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 artışla 413 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,2 yükselişle 738 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, bir önceki çeyreğe göre 3,9 milyar dolar artarak 184 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,7 artarak 75,2 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 0,7 azalarak 6,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,8 artarak 147,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3 artışla 43,9 milyar dolara yükseldi.

2025 yılı 4. çeyreğinde yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümetin DİBS yükümlülükleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 artarak 18,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,5 azalışla 202,3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 artarak 135,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,3 yükselerek 400,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.