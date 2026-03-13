Haberler

Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal enerji kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde değerlendirirken jeotermal enerjide de önemli bir aşama katetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdüren Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yer altındaki jeotermal akışkanları değerlendirerek halihazırda değerlendirdiği toplam kurulu jeotermal kapasitesini 19 bin 836 megavat-termale yükseltti.

Türkiye'de halihazırda üretim yapılan ve toplam kurulu gücü 1786 megavat olan 68 jeotermal enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerden 2025'te toplam 11,66 gigavatsaat elektrik üretildi. Bu da Türkiye'nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2'sine denk geliyor.

Bakanlık verilerine göre jeotermal enerjinin kullanım alanlarında ilk sırada yüzde 65,5 ile elektrik üretimi geliyor.

Değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 12,3'ü kaplıca, termal otel, termal tesisler, termal otel, hamam ve hastane gibi çeşitli yerlerde termal suların ve mekanların ısıtılmasında kullanılıyor.

Öte yandan bu kapasitenin yaklaşık yüzde 9,7'sine karşılık gelen kısmı, 170 bin konutun ihtiyacını karşılayan merkezi ısıtma sistemleri için kullanılıyor.

Türkiye'nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6'sı da sera ısıtmasında kullanılırken, bu miktarla yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.

