Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti
Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son marka İstanbul merkezli 3F Tekstil oldu. Zara ve Bershka gibi dünya devlerine üretim yapan firmayla ilgili tasfiye süreci başladı. Şirket yetkilisi "Firmalar borcu yönetememeye başladı" ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli 3F Tekstil, Türkiye'deki iflas zincirine eklenen son halka oldu. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan ederek bir yıllık iflas koruması alan şirketin, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirildi. Mahkeme kararıyla tüm tedbirler kaldırıldı ve şirketin resmen iflasına hükmedildi. Böylece 3F Tekstil için tasfiye süreci de resmen başlamış oldu.

"FİRMALAR BORCU YÖNETEMEMEYE BAŞLADI"

Geçen yıl yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan 3F Tekstil, yüksek faiz oranlarının etkisiyle toparlanmayı başaramadı.

Reuters'a konuşan bir şirket yetkilisi, ekonomik baskının altını şu sözlerle çizmişti: "Faizler bir anda yüzde 60-70'leri görünce, bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı."

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYORDU

3F Tekstil, yıllardır Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi uluslararası markalar için üretim yapıyordu. Şirketin İstanbul'daki merkez ofisinin yanı sıra, İspanya'nın Barselona kentinde de bir şubesi bulunuyordu. Ancak küresel talep daralması, döviz baskısı ve artan finansman maliyetleri, şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdi.

