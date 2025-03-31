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Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
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Türkiye'nin ünlü firmalarından Tabi Tekstil, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verirken, konkordato sürecini denetlemek üzere bir komiserler kurulu atandı.

Ankara'da faaliyet gösteren Tabi Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusu yaptı. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU GÖREVLENDİRİLDİ

Korkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Mahkeme, şirketin finansal sürecini kontrol etmek ve alacaklıların haklarını korumak amacıyla konkordato komiserleri kurulunu görevlendirdi. Hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve tekstil sektörü uzmanı Mustafa Arslan'dan oluşan kurul, şirketin tüm işlemlerini denetleyecek.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Alacaklılar, ilanın ardından 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. Sürecin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak yürütüleceği belirtilirken, mahkemenin nihai kararının şirketin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.

2014 yılında kurulan Tabi Tekstil, doğallık ve rahatlığı ön planda tutan koleksiyonlarıyla biliniyordu. 2015 yılında faaliyete geçen fabrikasıyla geniş çapta üretime başlayan şirket, son yıllarda finansal dalgalanmalardan etkilendi. Sektördeki zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firma, konkordato sürecine girerek yeniden yapılanmayı hedefliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

ekonomist imiz var gelsin başında dursun ülkede fabrıkalar tek tek gıdıyor kapanıyor şirketlere kayyum atama modası başladı

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