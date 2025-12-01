Haberler

Türkiye'nin Tarım, Gıda ve İçecek İhracatı Azaldı

Güncelleme:
Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, 2023 yılının ocak-ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 1,01 azalışla 22,2 milyar dolara geriledi. İthalat ise yüzde 21,66 artarak 18,48 milyar dolara çıktı. En çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,01 azalarak 22,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 21,66 yükselişle 18,48 milyar dolar oldu.

Sektör bu dönemde 3,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 8,88 artışla ton başına 1409 dolara çıktı.

Ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,24 azalışla 2,53 milyar dolar oldu.

En çok ihracat ve ithalat yapılan ürün grupları

Yılın 10 ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 2,93 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu 2,69 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 1,86 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 4,68 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken bunu 2,57 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,02 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

En çok ihraç edilen ürün iç fındık

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 887 milyon doları aştı. Onu, 864 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 725 milyon dolarla buğday unu izledi.

İthalatta ilk sırada 1,5 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,04 milyar dolarla dane mısır, 1,03 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı takip etti.

Irak, Almanya ve ABD ilk üçte

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 2,6 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 1,66 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,93 artarken Irak'a ihracat yüzde 6,67 ve Almanya'ya ihracat yüzde 7,40 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 2,47 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1,9 milyar dolarla Brezilya ve 1,6 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
