Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedefi 29 bin 600 megavata çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 29 bin 600 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Kökey, Türkiye'nin rüzgar sektörünün bölgesinin en önemli ve en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssü olduğunu vurguladı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 29 bin 600 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye rüzgar sektörü, yıllık 2,2 milyar avroluk değer üretimi, 20 bin kişiyi aşan doğrudan istihdamıyla sadece ülkemiz için değil büyük kısmı Avrupa'ya ihracat olmak üzere yarattığı artı değerle bölgesinin de en önemli ve en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssüdür." dedi.

Kökey, TÜREB ile Avrupa Birliği (AB) işbirliğinde hayata geçirilen "Değişim Rüzgarları: Yeşil Enerji ile Paydaşların Güçlendirilmesi" programının tanıtım toplantısında, rüzgar sektörünün bugün itibarıyla 19 gigavata ulaşan enerji depolamalı yeni kapasite tahsisleriyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve karbonsuzlaşma mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ilk 5 rüzgar sanayicisi ülkesi arasında yer aldığına işaret eden Kökey, bu yılın "Rüzgarda Seferberlik Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedeflerine ulaşmak için gereken altyapıya sahip olduğunu ancak çok ciddi bir ivmeye de ihtiyacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Rüzgar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve karbonsuzlaşma mücadelesine önümüzdeki yıllarda işletmeye alınacak yeni kapasitelerle katkı sunmaya devam edecek. Bu sayede bir taraftan rüzgardan üretilecek her 1 megavatsaat enerji karşılığında 0,63 ton eş değeri karbon emisyon salımının önüne geçmeye devam edeceğiz diğer taraftan bölgemizdeki rüzgar enerjisine dayalı kurulu güç yarışında ülkemizi yukarıya taşıyacağız. Türkiye rüzgar sektörü, yıllık 2,2 milyar avroluk değer üretimi, 20 bin kişiyi aşan doğrudan istihdamıyla sadece ülkemiz için değil büyük kısmı Avrupa'ya ihracat olmak üzere yarattığı artı değerle bölgesinin de en önemli ve en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssüdür."

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro da enerji sektörünün ekonomik gelişme ve yaşam standartlarının yükselmesi için kritik bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye ve AB'nin iklim hedeflerini yakalamasında yenilenebilir enerjinin önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Ballaro, "AB ve Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelinin halihazırda kullanımda olması iyi bir haber. Elektrik üretiminde rüzgarın payı da giderek artıyor. Bu arada, AB ve Türkiye arasında finansal işbirliği seçenekleri de gelişiyor. Bugün gerçekleştirilen 'Değişim Rüzgarları' çok önemli bir inisiyatif. Bu programın uygulanma süreçlerini yakinen takip edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

İskender Türkiye Avrupa Birliği Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak? Gabriel Paulista saat kaçta İstanbul'a gelecek? Beşiktaş ile anlaşan Paulista ne zaman geliyor? Hz Yasuo neden hapse girdi? Mustafa Yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title