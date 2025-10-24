Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe Dijitalleşme Dönüşümü

Türkiye'nin otomotiv ekosistemi dijitalleşme sürecine hızla uyum sağlıyor. Ar-Ge merkezleri, yerli girişimler ve yeni nesil ticaret platformları, lastik satış ve tedarik süreçlerini daha verimli hale getirerek sektörde önemli bir dönüşüm oluşturuyor.

Son yıllarda otomotiv sektöründe dijitalleşme, sektördeki birçok iş modelini yeniden şekillendiriyor. Tedarik zincirinden bayi yönetimine kadar birçok süreç, çevrim içi platformlar üzerinden yapılır hale geldi. Bu dijitalleşme, hem üreticiler hem de tüketiciler için şeffaf, güvenli ve verimli bir ticaret altyapısı sağlıyor. Yerli girişimlerin geliştirdiği dijital çözümler, sektördeki iş yapış biçimlerini yeniden tanımlıyor.

Bu alandaki önemli oyunculardan biri olan Lastik Borsası, kısa sürede 1 milyon 585 binin üzerinde işlem ve 4 milyar 188 milyon TL'lik ticaret hacim yaptığını açıkladı. Platform, yalnızca lastik satışına odaklanarak, dijitalleşmenin sunduğu tüm avantajları sonuna kadar kullanarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital platformları arasında yerini aldı.

LB Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, dijital dönüşüm süreciyle ilgili şunları ifade etti: "Dijitalleşme, otomotiv sektöründe sadece satış süreçlerini değil, tüm iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Lastik Borsası gibi platformlar, bu dönüşümün öncüsü olarak, tüketici odaklı çözümler sunarak sektördeki güveni ve verimliliği artırıyor. Platform, dijital ticaretin sunduğu avantajları kullanarak, sadece yerel pazarlarda değil, global arenada da büyük fırsatlar oluşturuyor. Bu süreçte, dijitalleşmenin sağladığı avantajları sonuna kadar kullanarak sektördeki dönüşümü hızlandırmaya devam edecektir."

Yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Rozeti'ne sahip olan platform, İzmir Bilimpark'taki Ar-Ge merkezi ile otomotivde dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor. Ayrıca İş Bankası İşCep ve Allianz 360 entegrasyonlarıyla kullanıcılarına güvenli ödeme, hızlı teslimat ve kesintisiz işlem deneyimi sunuyor. Fast Company Türkiye'nin 'En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi' ve TOBB'un "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listelerinde yer alan yerli platformlar, dijital altyapılarını sürekli güçlendiriyor.

Dijital ticaretin sektöre etkisi değerlendiren Ferhat Değer, "Platform, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün liderlerinden biri olarak sektördeki iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Dijitalleşme, yerli girişimlerin global pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasına olanak tanıyor. Dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla, platform, sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli fırsatlar oluşturmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL