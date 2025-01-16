Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektörü, geçen yıl 12 milyar 365 milyon 246 bin dolarlık binek otomobil ihraç ederek yıllık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatını geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 6,3 artırarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların rekoruna ulaşan otomotiv endüstrisi, binek otomobillerde de dış satımını artırdı.

Sektörün 2023'te 11 milyar 61 milyon 49 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2024'te yüzde 11,79 artışla 12 milyar 365 milyon 246 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 92 ülke, özerk ve serbest bölgeye gerçekleştirilen binek otomobil ihracatında yıllık bazda 2018'in ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Binek otomobiller, otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 33,2'sini oluşturdu.

İtalya'ya binek otomobil ihracatında yüzde 40 artış

Binek otomobil ihracatında ana pazar olan Fransa'ya geçen yıl, 2023'e kıyasla yüzde 7,1 artan binek otomobil dış satımı, 2 milyar 144 milyon 830 bin dolardan 2 milyar 297 milyon 799 bin dolara çıktı.

İkinci sırada yer alan İtalya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 40,67 artışla 1 milyar 154 milyon 329 bin dolardan 1 milyar 623 milyon 744 bin dolara ulaştı.

Önceki yıl 1 milyar 125 milyon 43 bin dolarlık dış satım yapılan Birleşik Krallık'a geçen sene ihracat yüzde 25,34 artışla 1 milyar 410 milyon 171 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya 2023'te 1 milyar 141 milyon 469 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, geçen yıl yüzde 10 artışla 1 milyar 256 milyon 235 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin beşinci sıradaki Almanya'ya gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, 2023'e göre yüzde 31 yükselişle 805 milyon 739 bin dolardan 1 milyar 56 milyon 204 bin dolara çıktı.

Polonya yüzde 18,26 artış ve 989 milyon 885 bin dolarla 6'ncı, Slovenya yüzde 42,79 yükseliş ve 641 milyon 314 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 24,17 artış ve 400 milyon 653 bin dolar ihracatla 8'inci, Hollanda yüzde 24,68 yükseliş ve 288 milyon 626 bin dolarla 9'uncu, Fas ise yüzde 81 artış ve 217 milyon 824 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Binek otomobilde son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle: