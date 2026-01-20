Net UYP açığı Kasım ayında 313,9 milyar dolar oldu

Kasım 2025 Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar ABD doları oldu.

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 399,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,6 oranında azalışla 713,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 357 milyon ABD doları azalarak 183,2 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 74,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,1 oranında azalarak 137,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 0,4 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 10,6 oranında artarak 17,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 5,6 oranında azalışla 197,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,3 oranında artarak 131,3 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi önemli bir değişiklik göstermeyerek 384,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL