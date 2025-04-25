Türkiye'nin Makine İhracatı 16 Kat Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatındaki potansiyeline işaret ederek, "Son 24 yılda dünya makine ihracatı üç misline katlandı, Türkiye'nin makine ihracatı da 16 misline çıktı. Dünyanın en büyük makine pazarlarından biri Türkiye'dir." dedi.

TOBB ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve KOMATEK fuarcılık işbirliğinde inşaat ve iş makineleri sektörüne ilişkin MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Karavelioğlu, dünya ticaretinin geçen yıl yüzde 3,7'lik rekor artışla 33 trilyon dolara ulaştığını, bunun içinde makine ve tesislerin servis ve projelendirme hizmetlerinin belli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en rekabetçi ürünlerinin yıllardır makineler olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Son 24 yılda dünya makine ihracatı üç misline katlandı, Türkiye'nin makine ihracatı da 16 misline çıktı. Dünyanın en büyük makine pazarlarından biri Türkiye'dir." bilgisini paylaştı.

TOBB Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise etkinliğin sadece iş makineleri sektörü için değil aynı zamanda inşaat, altyapı ve tüm ilgili sektörler açısından geleceğe ışık tutacak nitelikte olduğunu dile getirdi.

Dünyanın çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Eren, "Yaşadığımız bu dönüşüm, sektörlerimizin sadece faaliyetlerini değil, orta ve uzun vadeli stratejik planlarının da yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor." diye konuştu.

Riskler ve fırsatları zamanında analiz ederek ve buna uygun yol haritaları çizerek rekabet gücünün korunabileceğin işaret eden Eren, şu ifadeleri kullandı.

"Özellikle sürdürülebilirlik, yeşil enerji, karbon nötr hedefler gibi kavramlar iş yapma biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Bizler de bu vizyonun bir parçası olarak sektörümüzün portföyünü genişletmek için gelen tüm çabayı sürdürüyoruz. Ayrıca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin bu dönüşüm sürecinin hayati önemde olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim."

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da raporun inşaat ve iş makineleri alanlarında 5 yıla ışık tutacak veri odaklı öngörüler, analizler ve stratejiler sunduğunu belirtti.

Makine, inşaat ve altyapı sektörlerinin, yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ihracat ve istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Bu çalışmanın, sektörümüzün geleceğine yön verecek somut politikaların şekillenmesinde çok önemli bir referans noktası olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından raporun sunumu gerçekleştirildi.