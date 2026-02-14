Haberler

LPG ithalatı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 18,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, Türkiye'nin LPG ithalatı yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 315 bin 339 ton oldu. Oto gaz satışları yüzde 81,63 pazar payı ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 315 bin 339 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2025 dönemine ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 315 bin 339 ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 70,3 artarak 48 bin 259 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Singapur, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 8,3 azalarak 77 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 321 bin 793 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 81,63 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,68 ile tüplü LPG ve yüzde 3,68 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Kayserispor'da Djalovic idmanlara çıkmıyor

Ünlü teknik adam antrenmanlara çıkmıyor
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu

CHP'den istifa eden belediye başkanının ilk işi bakın ne oldu?
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi

Herkes evine gitti, 80 öğrenci maç biter bitmez harekete geçti