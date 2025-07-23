Türkiye'nin enerji hamlesine Çin benzetmesi

Türkiye 2024 yılında açıklanan "Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası" kapsamında, yenilenebilir enerji alanında 108 milyar dolarlık yatırımla güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar dört kat artırarak 30GW'tan 120GW'a çıkarmayı hedeflemektedir.

Bloomberg'ün haberine göre Türkiye Güneydoğu Asya'daki petrole ve Afrika'daki uranyuma kadar büyük ölçekte birenerji arayışında

Türkiye'nin geçtiğimiz hafta Umman'da imzaladığı en son anlaşmayla birlikte keşif anlaşmaları yaptığı ve özel gemiler temin ettiğini kaydedilirken Türkiye için Çin benzetmesi yapıldı.

Bu benzetme şu sözlerle ifade edildi:

"Amaç, tedarik zincirlerinin belirsizlik yaşadığı bir dönemde, enerjiye aç olan 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi besleyecek kritik emtialara erişim sağlamak. Bu yaklaşım, Çin'in 1990'lardan bu yana devlet şirketleri aracılığıyla çok daha büyük ölçekte yaptığı uluslararası genişlemeye benziyor. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de aynı zamanda Türkiye'nin nüfuzunu artırmak ve ekonomik ilişkiler kurmak için bir yol."