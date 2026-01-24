Bakan Şimşek ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını bildirdi Açıklaması

Haberler

Bakan Şimşek ekonomide üç olumlu gelişme yaşandığını bildirdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesiyle ilgili, not artışının mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca, ekonomideki olumlu gelişmeleri ve finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımları vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, "Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek NSosyal hesabından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
