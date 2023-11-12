Türkiye'nin Körfez İşbirliği Ülkeleriyle Ticaret Hacmi 11 Kat Arttı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Körfez İşbirliği Konseyi- Türkiye Ekonomi Forumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Bolat, "Körfez İşbirliği ülkelerine baktığımızda ikili ticaret hacmimiz 2002'den 2022'ye son 20 yılda 2.1 milyar dolardan 22.7 milyar dolara yükselmiştir. Tam 11 kat ticaretimizde artış vardır. Bu kapsamda bizim Körfez İşbirliği ülkelerine ihracatımız 1.2 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken, körfez ülkelerinden ithalatımız da 13.3 milyar dolara ulaşmıştır. 20 sene önce bu rakam 1 milyar doların altındaydı" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi- Türkiye Ekonomi Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyi bünyesinde bulunan ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda bürokratın katıldığı açılış toplantısında, katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat forumda bir konuşma yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 4 VE ÜZERİ BÜYÜME GÖSTERME İHTİMALİ VARDIR "

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ' Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 5.5, önceki yıl yüzde 11.4 büyümüştür. Bu yıl da yüzde 4 ve üzeri büyüme gösterme ihtimali vardır. 2021'de 808 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2022'de 906 milyar dolar ve inşallah bu sene sonunda 1 trilyon doları aşacaktır. Burada ihracat büyümede çok önemli bir katalizör rolü oynamıştır. Türkiye'nin mal ihracatı 2002-2022 yılları arasında, 20 yılda tam 7.5 kat arttı. 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkmıştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıydı. Bu yılda ilk 10 ay itibari ile 210 milyar doları aştık ve inşallah 255-256 milyar dolar mal ihracatını ve 100 milyar doların üzerinde de hizmetler ihracatını yakalayacağız. Böylece ülkemize yaklaşık 355-360 milyar dolar bir döviz geliri kazandıracağız." dedi.

"TİCARETİMİZDE 11 KAT ARTIŞ VAR"

'Körfez bölgeleri bizim en büyük ortaklarımızdan birisidir' diyen Bakan Bolat, "Körfez bölgesinin bunun 2.5 trilyon dolara yakın milli geliri vardır ve 2050 yılında tahminler 6 trilyon dolara ulaşmasını göstermektedir. Körfez ülkelerinin kendi içlerinde birbirleriyle yaptıkları iç ticaret 107 milyar dolar seviyesindedir. Körfez ülkelerindeki varlık fonlarının toplam büyüklüğü de 3 trilyon 200 milyar dolar civarındadır. Bugün Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında enerji, ticaret, iş ve yatırım gibi belirli alanlarda karşılıklı yatırımlar ve karşılıklı ticaret büyük ölçüde artmaktadır. Bugün, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ticaret hacmi oldukça artmıştır. 2022 yılında 46 milyar dolar ihracat yapmaktayız Arap ülkelerine, 36 milyar dolat ithalat yapmaktayız ve Arap ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 18, ithalatımızdaki payı da yüzde 10 civarındadır. Körfez İşbirliği ülkelerine baktığımızda ikili ticaret hacmimiz 2002'den 2022'ye son 20 yılda 2.1 milyar dolardan 22.7 milyar dolara yükselmiştir. Tam 11 kat ticaretimizde artış vardır. Bu kapsamda bizim Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ihracatımız 1.2 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken körfez ülkelerinden ithalatımız da 13.3 milyar dolara ulaşmıştır. 20 sene önce bu rakam 1 milyar doların altındaydı." diye konuştu.

"TİCARET HACMİMİZ KARŞILIKLI OLARAK 133 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

57 ülkenin içerisinde bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle olan ticaretinin rakamlarını da paylaşan Ömer Bolat, "Türkiye'nin 2002'de İslam İşbirliği Teşkilatında bulunan 57 ülkeye toplam ihracatı sadece 4.7 milyar dolardı. 2022'de bu rakam 65 milyar dolara yükseldi. İnşallah 2023 sonunda bunun çok daha yukarısını müjdeleyebileceğiz. 2002'de sadece 6 milyar dolar olan İslam ülkelerinden ithalatımız 2022'de 68 milyar dolara yükseldi. Böylece ticaret hacmimiz karşılıklı olarak tam 133 milyar dolara yükseldi ve Müslüman ülkelerin, Türkiye'nin dış ticaretindeki payı, ihracatımızdaki payı yüzde 26'ya yükseldi. Bu rakam 2002'de sadece yüzde 11'di." ifadelerini kullandı.