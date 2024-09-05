Türkiye'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti

Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, çoğu ürünleri ellerinde kalan çiftçiler çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Balıkesir Sındırgı'da gördük.

"DOMATESLERİ ALAN YOK"

Çektiği videoda alanda domates yüklü römorkları gösteren çiftçi, "En az 50 tane römork var, traktörleri sayamıyoruz. Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZ NASIL BU HALE GELDİK?"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Marketlerde kilogram fiyatı 40 TL'yi buluyor halbuki. Üretici de tüketici de kazıklanıyor, aracılar bayram yapıyor", "Nasıl satılmaz bu domates, aklım almıyor", "Üzücü bir durum", "Tarım bakanlığı ve belediyeler bu işe ivedilikle el atmalı, üreticinin zararı karşılanıp uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması gerekir", "Allah yardımcınız olsun", "Biz nasıl bu hale geldik" şeklinde yorumlar yapıldı.