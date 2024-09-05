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Türkiye'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti

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Balıkesir Sındırgı'da ürettikleri domatesleri satamadıklarını ifade eden çiftçi, tepkisini çektiği video ile dile getirdi. Alanda en az domates yüklü 50 römork olduğunu ifade eden çiftçi, "Traktörleri sayamıyoruz. Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" ifadelerine yer verdi.

Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, çoğu ürünleri ellerinde kalan çiftçiler çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Balıkesir Sındırgı'da gördük.

"DOMATESLERİ ALAN YOK"

Çektiği videoda alanda domates yüklü römorkları gösteren çiftçi, "En az 50 tane römork var, traktörleri sayamıyoruz. Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZ NASIL BU HALE GELDİK?"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Marketlerde kilogram fiyatı 40 TL'yi buluyor halbuki. Üretici de tüketici de kazıklanıyor, aracılar bayram yapıyor", "Nasıl satılmaz bu domates, aklım almıyor", "Üzücü bir durum", "Tarım bakanlığı ve belediyeler bu işe ivedilikle el atmalı, üreticinin zararı karşılanıp uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması gerekir", "Allah yardımcınız olsun", "Biz nasıl bu hale geldik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (21)

MASUMANE3438:

ülkenin ayarlarıyla öyle bir oynadilarki gelecek hiç parlak değil

100
12
yanıtYanıtla
SMMM:

TÜRKİYE YÜZYILI

71
10
yanıtYanıtla
Abdulsamet Karakaş:

Mazlumun ahı...

49
8
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Sistem değişince uçucagız denilde önce uçtuk sonra yere çakıldık. Yetkiyi verdik etkiyi gördük.

44
7
yanıtYanıtla
er ak:

yeni turkiye. bu hayati sectiniz

35
8
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Bu daha iyi günlerin çok erken başlamışsınız isyan etmeye

22
6
yanıtYanıtla
ORHAN GÜVEN:

4 kg salça 220 TL, bu ne yaman çelişki REİSSSS.....

16
3
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Y Sarı:

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) eş başkanı kimdir?

12
5
yanıtYanıtla
alex de souza:

yazık ya

10
3
yanıtYanıtla
Efe:

pazar da 10 tl domates

8
1
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Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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