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Türkiye'nin işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranının %8,7'ye gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakan, istihdam sayısının arttığını ve iş gücüne katılım oranının da yükseldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranında son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu 3'üncü çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık. 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 49,6 seviyesine yükselttik. İşsiz sayısı aynı dönemde 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye geriledi" dedi.

"ARTIŞ, ATTIĞIMIZ ADIMLARIN DOĞRU OLDUĞUNU KANITLIYOR"

İşsizlik oranının yüzde 8,7 ile tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğini aktaran Işıkhan, "İş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış, attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor. 35 milyon 840 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, istihdam oranımızda 1,2 puan, iş gücü katılma oranımızda ise 1 puan artış kaydettik. OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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