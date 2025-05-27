Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi: Doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi: Doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi: Doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu 'Osman Gazi'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını bildirdi.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi : Doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ' Osman Gazi'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye! Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu platform 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Toplam 140 kişilik personel kapasiteli platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak hesaplanıyor. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olarak hesaplanıyor. Platformda işlenen gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı ve yaklaşık 8 ay burada kaldı. Tersanesindeki faaliyetlerini tamamlayan Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek. Platformun, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Ekonomi
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