Türkiye'nin İlk Yatırım Fonu 100 Milyar TL'yi Aştı

Türkiye'de kurulan ilk yatırım fonlarından TI1 – İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 108,3 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Türkiye İş Bankası Grubu'nun portföy yönetimi iştiraki İş Portföy bünyesinde yer alan TI1 – İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 100 milyar TL eşiğini aştı. İş Bankası tarafından 1987'de o dönemin mevzuatı kapsamında Likit Fon türünde kurulan ve yatırımcılara küçük birikimlerle de günlük getiri elde etme imkanı sunan, daha sonra değişen düzenlemeler sonucunda İş Portföy'e devredilmesinin ardından para piyasası fonu adını alan yatırım fonu bu büyüklüğe ulaşan ilk yatırım fonu olduğu belirtildi.

"Yılbaşından bu yana yüzde 45,78 ile enflasyonun üzerinde getiri"

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, 2000 yılında kurulan İş Portföy'ün ilk günden bu yana farklı yatırım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sermaye piyasalarının her alanına yatırım yapan çok çeşitli yatırım fonları kurarak geniş ürün yelpazesini birikim sahipleriyle buluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi dönüşüm alanlarındaki fırsatları yatırım fikirlerine dönüştürdüklerine işaret eden Sezercan, getiri potansiyeli barındıran bu özgün temalı yatırım fonlarını her bütçeye uygun ve kolay erişilebilir bir şekilde yatırımcılara sunduklarını söyledi.

Sezercan, "Cumhuriyet tarihi boyunca ülke ekonomisinin gelişimine çok yönlü katkılar sunan Bankamızın 100. yılını kutladığı bir dönemde İş Bankası tarafından kurulmuş olan Türkiye'nin ilk yatırım fonunun böyle bir ilke imza atması, İş Portföy olarak parçası olduğumuz İş Bankası Grubu'nun sermaye piyasalarındaki önemini ve etkinliğini hatırlatması açısından gurur verici bir gelişme" diye konuştu.

Son dönemde uygulanan para politikaları ile birikim sahiplerinin TL'ye yöneliminin arttığını belirten Sezercan, "Para piyasası fonları bir yandan nakit yönetimi açısından şirketler tarafından ilgi görürken, diğer yandan da bireyler açısından risk almadan reel getiri oluşturma imkanı sunuyor. TI1-İş Portföy Para Piyasası Fonu da yılbaşından bu yana yüzde 45,78 ile enflasyon üzerinde bir getiri oluşturmuş durumda. Fonun büyümesine katkı sağlayan yatırımcılarımıza ve tüm dağıtıcılarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Küçük tasarruf sahiplerinin farklı yatırım araçlarıyla tanışmasına öncülük eden bir ürün"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca ise, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İş Bankası'nın ilk günden itibaren ülkede tasarruf bilincini geliştirmek, yatırım kültürünü güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak, bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak üzere pek çok ilki hayata geçirdiğini belirtti. Özşuca, "Yatırımcıların '801' koduyla bildiği Tl1 – İş Portföy Para Piyasası Fonu da Bankamız bünyesinde hayata geçirilen ve ülkemizin ilk yatırım fonu olarak küçük tasarruf sahiplerinin farklı yatırım araçlarıyla tanışmasına öncülük eden bir ürün. İş Portföy'e devrinin ardından da hızla büyümeye, yatırımcılardan talep görmeye devam eden fonun 100 milyar TL eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

İş Bankası'nın ve bu alandaki iştiraklerinin önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarının derinleşmesi için çalışmayı sürdüreceğini söyleyen Özşuca, bunun için geleceğin bankacılığını şekillendirmeye katkıda bulunan yenilikçi adımlar atmaya ve bu adımların sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Özşuca "Ülkemizin ilk yatırım fonunun aynı zamanda 100 milyar TL eşiğini aşan ilk TL fon aşamasına taşınmasının da bu yaklaşımımızın bir sonucu olduğuna inanıyorum" dedi. - İSTANBUL