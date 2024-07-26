Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY İngiltere'deki tüm uçuşlarını tamamladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Havacılık sektörünün dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın son gününde, GÖKBEY dördüncü kez havalandı.

Böylece GÖKBEY, fuar kapsamındaki tüm uçuşlarını tamamlamış oldu.

GÖKBEY, fuarın birinci günü 22 Temmuz'daki 7 dakikalık gösterisiyle yurt dışındaki ilk uçuşunu İngiltere'de gerçekleştirmişti.

GÖKBEY, fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde de 5'er dakikalık uçuş gösterileri yapmıştı.