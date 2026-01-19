Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesinin 2'nci yıl dönümünü değerlendirdi Açıklaması

Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin uzay çalışmalarının gelişimine vurgu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin 2'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında, "19 Ocak 2024... Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin 2'nci yıl dönümündeyiz. Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi


