Türkiye'nin Hedefi: 2028'e Kadar 25 Turcorn

Türkiye'nin küresel sahnede markalaşarak, 2028'e kadar "Turcorn" sayısını 25'e ulaştırmasının yolunun, finansmana erişim, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ekseninde "KOBİ'lerin akıllanması"ndan geçtiği belirtiliyor.

AA muhabirinin Akıllı KOBİ Platformunca hazırlanan "KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülkelerin güçlü bir ekonomik altyapıya ve inovasyon iklimine sahip olmasının temel koşullarından biri, rekabetçi ve sürdürülebilir ekosistemin varlığı olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde, Mastercard'ın ana sponsorluğunda hayata geçen Akıllı KOBİ Platformunun 10 stratejik önerisi bulunuyor. Bunlar, "dijital strateji ve vizyon belirleme", "finansmana erişimin desteklenmesi", "dijital altyapıya erişimin kolaylaştırılması", "dijital eğitim programlarının yaygınlaştırılması", "dijital kültür ve liderlik gelişimi", "sektörel ve bölgesel işbirliklerinin artırılması", "AR-GE ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi", "veri güvenliği ve yönetiminin güçlendirilmesi", "e-ticaret ve küresel pazara erişimin artırılması", "performans takibi ve sürekli iyileştirme" olarak sıralanıyor.

Bu stratejik öneriler, Türkiye'deki KOBİ ekosisteminin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak rekabet güçlerini artırmaları, küresel pazarda daha güçlü şekilde yer almaları ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaları açısından kritik önem taşıyor.

AR-GE işbirliği mekanizmaları geliştirilmeli

Türkiye'nin bilgi yoğun hizmet sektörlerine yatırım yapması ve imalat sanayisinde dijital dönüşümü gerçekleştirebilmesinin, KOBİ'lerin performansı kadar ülke ekonomisini de olumlu etkileyerek çarpan görevi üstlenmesi bekleniyor.

e-Ticaretten yapay zeka tabanlı iş modellerine, akıllı üretim süreçlerinden büyük veri kullanımına kadar geniş bir yelpazede dijital araçları benimsemenin, işletmeleri sadece bugünün değil, geleceğin de kazananları arasına taşıyacağı öngörülüyor.

Öte yandan, yüksek teknolojiye erişimi kritik olan veya yüksek teknoloji üreten KOBİ'lerin üniversite ve AR-GE merkezleriyle işbirliğini sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesi dijitalleşmenin önemli adımları arasında bulunuyor.

KOBİ'lerin AR-GE projelerini desteklemek için fonlama imkanlarının artırılması, aynı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin ortak AR-GE projeleri geliştirebilmesi için sektörel kümelenmenin teşvik edilmesi ve KOBİ'lerin küresel pazarlara erişiminin desteklenmesi de önem taşıyor.

Düşük maliyetli erişilebilir dijital çözümlere ulaşmak için de düşük faizli kredilerle dijital altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve KOBİ'lere uygun maliyetli bulut teknolojileri ve dijital altyapı hizmetleri sunulması tavsiye ediliyor.

Gelişmiş bölgeler ile az gelişmiş bölgeler arasında bilgi ve teknoloji transferini destekleyen işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi de önemli görülüyor.

e-Ticaret platformlarına entegrasyon tavsiyesi

Raporda ayrıca, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırmak için devlet destekleri ve KOBİ kredileri ile e-ticaret altyapı yatırımlarının finanse edilmesi, e-ticaret platformlarına entegrasyonu kolaylaştıran devlet destekli programların oluşturulması tavsiye ediliyor.

İhracat teşviklerinin genişletilerek KOBİ'lerin küresel ticaret ağlarına katılımının artırılması, fikri mülkiyet ve marka tescili konularında danışmanlık sağlanarak yasal risklerin en aza indirilmesi öneriliyor.

Hedef 25 Turcorn

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından stratejik öncelikler arasında yer alıyor.

Plan kapsamında, Türkiye'nin doğru adımları atması durumunda 2028 itibarıyla 120 milyar dolarlık ihracata ulaşması, 40 bin KOBİ'nin ciro bazında büyüme kaydetmesi ve 1 milyar dolar değerini aşan 25 şirkete (unicorn-Turcorn) sahip olması hedefleniyor.

KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve akıllanması, bu hedefe giden süreçte anahtar olarak görülüyor.

Türkiye'de halihazırda Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider ve Papara olmak üzere 7 Turcorn bulunuyor. Bu firmalar, 1 milyar dolarlık değerleme sınırını aşarak "unicorn-Turcorn" olma başarısı göstermişti.