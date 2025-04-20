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Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası

Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık
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Ticaret Bakanlığı, Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da aralarında bulunduğu giyim devlerine "indirimlerin gerçeği yansıtmadığı" gerekçesiyle 4,8 milyon TL idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mağazalarında ve internet sitelerinde uyguladıkları 'indirim' kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı nedeniyle Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerine para cezası kesti.

"İNDİRİM İFADELERİ ALDATICI"

Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre; kurulun yaptığı incelemelerde çok sayıda giyim üreticisinin indirim kampanyalarında kullandığı 'Yüzde 80'e varan' gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da bakanlığın tespitleri arasında yer aldı.

STOK MİKTARLARININ ÇOK AZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bunun yanında tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta sadece 11 adet olduğu da belirlendi.

LİSTEDE ÜNLÜ FİRMALAR VAR

Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramzey, D'S damat yer aldı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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