"Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" toplantılarının ilki Ankara'da düzenlendi

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" toplantılarının ilkini Ankara'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek toplantılarla, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarete erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut işlerini büyütmelerine katkı sağlanması amacıyla eğitimler düzenleniyor.

Toplantılarda, e-ticarete yeni adım atmak isteyen girişimcilere yol gösterilirken, halihazırda e-ticaret yapan kadın girişimcilerle de büyüme, operasyon ve pazarlama süreçlerine dair deneyim paylaşımı yapılıyor.

Aynı zamanda bu buluşmalar, girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleriyle birebir iletişim kurulan, ihtiyaçların doğrudan dinlendiği ve karşılıklı etkileşimin güçlendiği bir zemin oluşturuyor.

Ankara'da ilki düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" etkinliğinde katılan girişimci kadınlara, e-ticaretin temel dinamiklerinden satış artırma stratejilerine, HepsiAd ile reklam çözümlerinden lojistik süreçlere kadar geniş bir yelpazede eğitimler verildi.

Yapay zeka destekli içerik üretimi gibi güncel konular da programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Eğitim içerikleri, ürün listeleme, içerik üretimi, görünürlük artırma ve sipariş süreçlerinin yönetimi gibi doğrudan uygulanabilir başlıklara odaklandı. Bu sayede girişimci kadınların dijital ekonomiye daha güçlü bir şekilde entegre olması ve operasyonel süreçlerini daha verimli yönetmesi hedefleniyor.

Program kapsamında ayrıca girişimci kadınlara sunulan destekler de paylaşıldı. 1 milyon lira ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, hediye HepsiAd reklam bakiyesi ve ücretsiz ürün fotoğraf çekimi gibi avantajların yanı sıra kadın kooperatiflerine süresiz sabit yüzde 1 komisyon ve süresiz ücretsiz kargo gibi destekler sunuluyor.

"10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başlamasına katkı sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, kadın girişimcilerin ekonomik kalkınma, istihdam ve dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Erkan, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi için çeşitli destek programlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Birçok proje kapsamında binlerce kadına eğitim, mentörlük ve istihdam desteği sağladıklarını aktaran Erkan, "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık ve 1366 yeni kooperatifin kurulmasına destek verdik. Bugün, protokolümüz kapsamında başlattığımız yeni eğitim serisiyle de kadın girişimcilere e-ticaret, satış artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi alanlarında uygulamalı eğitimler sunacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başlamasına katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, kadınların dijital ekonomide daha güçlü aktörler haline gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yıl boyunca devam edecek buluşmalarla, girişimcilik deneyimi olmayan kadınlarla aktif satış yapan girişimcileri aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Erkan, bu sayede bilgi paylaşımı ve dayanışma açısından önemli bir fırsat sunmayı amaçladıklarını aktardı.

"Kadın girişimcilerin dijital yolculuğunda yanlarındayız"

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır da buluşmalarla sağladıkları destekleri dijitalin ötesine taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Girişimci Kadınları protokolü kapsamında başlattığımız bu buluşmalarla, sağladığımız destekleri dijitalin ötesine taşıyoruz. Girişimci kadınlarla bir araya gelmek, ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek bizim için önemli. Bu buluşmalar, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin sorularına yanıt bulduğu, deneyimlerini paylaştığı ve birbirleriyle bağ kurduğu bir etkileşim ortamı sundu. Bu süreçte, kadın girişimciliğinin Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor, Hepsiburada olarak 2030'a kadar 120 bin kadını e-ticaretle buluşturmayı hedefliyoruz."