Türkiye'nin Enerji Filosuna Yeni Sondaj Gemisi Katıldı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını açıkladı. İkinci geminin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağı belirtildi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.

İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
