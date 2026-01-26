Haberler

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 7. nesil yenil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 7. nesil yenil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıktı.

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'na yanaştıktan sonra burada sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin mart sonunda Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.

Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükseliyor

Türkiye'nin enerji filosunda yer alan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükselecek.

Aktif faaliyet gösteren filoya Yıldırım ve ikizi Çağrı Bey gemisinin katılımıyla Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldi.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda göreve hazırlanan Çağrı Bey gemisinin şubatta Somali'ye doğru yola çıkması öngörülüyor.

Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

Ulu orta yaptığı hareket güvenliği çileden çıkarttı: Hayvan mısın lan?
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber