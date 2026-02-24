Haberler

Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp

Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Forbes'un güncel milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin kadını unvanı el değiştirdi. İpek Kıraç'ın servetinde yaklaşık 700 milyon dolarlık gerileme yaşanırken, zirveye Semahat Sevim Arsel yükseldi.

  • İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi.
  • Semahat Sevim Arsel, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını oldu.
  • Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismidir.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un yayımladığı güncel milyarderler listesinde Türkiye'den isimlerin sıralaması değişti. Uzun süredir "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanını taşıyan İpek Kıraç'ın servetinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

İPEK KIRAÇ'IN SERVESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.

ZİRVE EL DEĞİŞTİ

Şubat ortasında yapılan güncellemeyle birlikte "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanı da el değiştirdi. Koç Ailesi mensubu Semahat Sevim Arsel, 3,1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ MURAT ÜLKER

Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Ülker'i 5,1 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı takip etti. Kazancı'nın servetinde, holdingin enerji ve sanayi yatırımlarının önemli paya sahip olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi

ABD ordusu vurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma

Kan donduran olayda, savunmaları daha da skandal