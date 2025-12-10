Haberler

Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son firma Multipak oldu. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. en büyük ambalaj şirketi olan Multipak resmen iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunan dev şirketin bu girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

Küresel kriz nedeniyle şirket iflasları ve konkordato haberleri art arda gelmeye devam ederken, son gelişme 2023'te konkordato talebi reddedilen Multipak markasında yaşandı.

DEV MARKA RESMEN İFLAS ETTİ

Avrupa'nın en büyük üçüncü ambalaj üreticisi olan şirket hakkında mahkeme iflas hükmü açıkladı. Kararda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahil olabileceği veya itirazda bulunabileceği belirtildi. Ayrıca şirketin çok sayıda çalışanını işten çıkardığı da kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİRMALARINDAN BİRİYDİ

1996 yılında kurulan ve çevre dostu ürünleriyle tanınan Multipak, geniş ürün yelpazesi sayesinde ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyordu.

İŞTE MAHKEMENİN KARAR METNİ

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

çünkü hükümete yakın olan tetrapak tekel yapıldı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlhami Bayındır:

küresel :) yersen!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title