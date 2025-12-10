Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Küresel kriz nedeniyle şirket iflasları ve konkordato haberleri art arda gelmeye devam ederken, son gelişme 2023'te konkordato talebi reddedilen Multipak markasında yaşandı.

DEV MARKA RESMEN İFLAS ETTİ

Avrupa'nın en büyük üçüncü ambalaj üreticisi olan şirket hakkında mahkeme iflas hükmü açıkladı. Kararda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahil olabileceği veya itirazda bulunabileceği belirtildi. Ayrıca şirketin çok sayıda çalışanını işten çıkardığı da kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİRMALARINDAN BİRİYDİ

1996 yılında kurulan ve çevre dostu ürünleriyle tanınan Multipak, geniş ürün yelpazesi sayesinde ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyordu.

İŞTE MAHKEMENİN KARAR METNİ

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur."