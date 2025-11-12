Haberler

Türkiye'nin Elektrik ve Elektronik İhracatı Rekor Kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, elektrik ve elektronik sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 14,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracat rakamı olarak kaydedildi.

Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörü, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 14,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatına ulaştı.

ABD'nin ticaret konusunda izlediği müzakereci tutumla küresel talebe ilişkin beklentiler pozitif yönde şekillenirken, bu dönemde hem bölgesel hem de iş gücü açısından avantajlı konumda bulunan Türkiye, bu talebi tedarik yönünden karşılıyor.

Yılın 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatı iyi bir performans gösterirken, özellikle sanayi bünyesindeki sektörlerin kırdığı ihracat rekorları dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek, 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu.

Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörü, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artışla 14,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatına ulaştı. Sektörün söz konusu dönemde toplam ihracattaki payı da yüzde 7,5 oldu.

Sektörün ocak-ekim ihracatı, 2024'te 13,7 milyar dolar, 2023'te 13,4 milyar dolar, 2022'de 12,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Elektrik ve elektronik sektörü, söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3. sektör konumunda bulunurken, 34 milyar dolarla otomotiv endüstrisi birinci, yaklaşık 27 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci sırada yer aldı.

Sektör en fazla ihracatı Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi

Yılın 10 ayında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 1 milyar 475 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 148 milyon dolarla Almanya, 918,4 milyon dolarla ABD, 750,7 milyon dolarla Irak ve 655,4 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 303,5 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 124,2 milyon dolarla Irak, 123 milyon dolarla Ukrayna, 94 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Sektör bu dönemde Ukrayna'ya 337,3 milyon dolarlık, BAE'ye 265,3 milyon dolarlık dış satım yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 7,5 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Manisa'dan 1 milyar 487 milyon dolar, Ankara'dan 1 milyar 105 milyon dolar, Kocaeli'nden 870,8 milyon dolar ve Denizli'den 860 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, sektörün geçen yılın ve 2025'in ocak-ekim döneminde en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 Ocak - 31 Ekim
Ülke2024 (Bin dolar)2025 (Bin dolar)Değişim (Yüzde)
Birleşik Krallık1.389.753,781.475.191,636,1
Almanya1.140.217,001.147.582,800,6
ABD614.816,13918.362,7949,4
Irak626.549,66750.730,2819,8
Fransa645.121,35655.419,151,6

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.