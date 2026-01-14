Haberler

Elektrik üretimi Kasım 2025'te yüzde 4,5 azaldı

Güncelleme:
Türkiye'nin kasım ayında lisanslı elektrik üretimi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 26 milyon 87 bin 561 megavatsaat oldu. Elektrik tüketimi ise yüzde 0,8 artarak 22 milyon 505 bin 95 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,9'u ithal kömür, yüzde 25,3'ü doğal gaz, yüzde 12,7'si linyit, yüzde 12,3'ü hidrolik ve yüzde 11,4'ü rüzgar santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,8 artarak 22 milyon 505 bin 95 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 45,2'si sanayi, yüzde 25,3'ü mesken ve yüzde 24,7'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın ve tarımsal faaliyetlerin payı ise yaklaşık yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 51 milyon 769 bin 966'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,5, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yaklaşık yüzde 1,9 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 2,1 artarak 98 bin 918 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24,1'ini barajlı hidrolik ve doğal gaz, yüzde 14,5'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
500

