Dün Türkiye'de 943 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 787 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti. Üretimde en büyük payı ithal kömür santralleri aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 787 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 577 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 137 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 787 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı, 238 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
