Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 104 megavatsaat oldu. Barajlı hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri ve güneş santralleri en çok katkı sağlayan enerji kaynakları arasında yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 624 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 460 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye dün 13 bin 92 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
