Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 438 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 627 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,9 ithal kömür gaz santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 500 megavatsaat elektrik ihracatı, 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.