Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 740 bin 180 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti, tüketim ise 730 bin 830 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi akşam 21.00'de kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 830 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 430 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 740 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 830 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 28 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 359 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
