Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 995 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 806 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 30 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 973 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 576 megavatsaat elektrik ihracatı, 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.