Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 953 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 298 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 187 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 865 megavatsaat elektrik ihracatı, 174 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.