Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Ticareti 5 Yılda İki Katına Çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2020 yılında Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ticareti 13,2 milyar dolar iken 2024 yılında 26,5 milyar dolara yükseldi. Aşağı yukarı 5 yılda iki katı bir artış oldu" dedi.

5. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bolat, küresel dünya ticaretinde ve dünya ekonomik büyümesinde kırılganlıkların artarak devam ettiğini söyledi.

"Siyasi belirsizlikler, ticaret kısıtlamaları dünya ticaretinde, dünya ekonomik büyümesinde olumsuz etkiler yapıyor." diyen Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu ve değerli üyeleri olarak bu önemli toplantıyı ticaret bakanları arasında yapmanın çok önemli olduğuna inandıklarını ve önemli gündem maddeleriyle bu zirveyi gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın herkes için çok önemli bir konumda olduğunu ve çok uzun yıllardır faaliyette bulunduğunu kaydeden Bolat şöyle devam etti:

"Biz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda 2017 yılında 2025 Vizyon Belgesi'ni kabul etmiştik ve amacımız bu vizyon belgesinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeler arasındaki ticaretin 2025'e kadar ikiye katlanması hedefiydi. Türkiye olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi 10 ülke ile iç ticaretimiz 2017 yılında 59 milyar dolardı, 2023'te 100 milyar doları geçtik. Çok yakında 2017 Vizyon Belgesi'ndeki iki katı daha fazla iç ticaret hedefine ulaşmaya çok yaklaştık. 2017 Vizyon Belgesi kabul edildiğinde teşkilat içi ticaretin toplam dış ticaretlerimize oranı yüzde 8 civarındaydı. Şu anda bu oran yüzde 8,8 oranına yükseldi."

"Bizim de Türkiye olarak kardeş Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaretimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış gösterdi." yorumunu yapan Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında Türkiye'nin EİT üyeleriyle ticareti 13,2 milyar dolar iken 2024 yılında 26,5 milyar dolara yükseldi. Aşağı yukarı 5 yılda iki katı bir artış oldu. Diğer taraftan baktığımızda üye ülkelerin son 3 yılda dünya ekonomik büyüme ortalamasının üzerinde büyüdüklerini memnuniyetle görüyoruz. IMF küresel ekonomik verilerinde de bu gerçek sabit. Gerek 500 milyonu aşkın nüfusumuz gerekse zengin enerji kaynaklarımız ve stratejik coğrafi konumumuzla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak potansiyeli çok güçlü, önemli bir bölgesel teşkilatı oluşturmaktayız."

"Üye ülkelerin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 2,5"

Üye ülkelerin dünya nüfusundan aldığı payın yüzde 6,8, dünya üretiminden aldığı payın yüzde 2,4, dünya ticaretinden aldığı payın da yüzde 2,5 seviyesinde olduğunu dile getiren Bolat, "Bugün atacağımız imzalardan sonra Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin hem toplam ticaretlerinde hem de kendi teşkilat içi ticaretlerinde önemli artışlar olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bolat şunları kaydetti:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çatısı altındaki yeni girişimlerimiz arasında en önemlisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi büyük bir mecburiyet arz etmektedir. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelere ve dijital ticaretteki hızlı artışa paralel olarak bilginin ülkeler arasında çok hızlı yayılması karşısında ticarete konu malların da bu hıza ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz. Hem kamu hem de özel sektör tarafından birçok platformda ticaretlerimizi artırabilmek ve uluslararası rekabet gücünü artırabilmek için gümrük idareleri arasında da iş birliği çok önemli hale gelmiştir.

Gümrüklerdeki işlem süreçlerinin basitleştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve uyumlaştırılması; bilgi, veri paylaşımı, teknik yardım, kapasite artırımı gibi konular büyük önem taşımaktadır. Bu alanlarda yapacağımız iş birliği, ülkelerimizin hem kendi teşkilat içi ticaretinin artmasını hem de uluslararası dış ticaretlerinin artmasına ve ekonomik kalkınmalarına önemli katkı yapacaktır."

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çatısı altında gümrük konulu iş birliği mekanizmalarının mevcut olduğunun altını çizen Bolat, "Ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin ülkemizde gerçekleştirilen müzakerelerde tamamlanmış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri; Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oluşuyor.