Türkiye'nin Ekonomik Fırsatları ve Dönüşüm Süreci
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ülkelerin geleceğini şekillendiren unsurlar arasında karşılaşılan zorlukların fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, genç nüfusu ve güçlü altyapısıyla küresel pek çok fırsat sunuyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi