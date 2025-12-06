Haberler

Eğitime 5 yılda 4,5 trilyon lira harcandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2020-2024 döneminde Türkiye'de eğitime yapılan toplam harcama 4,5 trilyon lirayı geçerek 8,2 kat artış gösterdi. Devletin eğitim harcamaları ise yüzde 770 oranında artarak 1,7 trilyon liraya ulaştı. Yükseköğretime yapılan harcamalar en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'de eğitime yönelik harcamalar 2020-2024 döneminde 4,5 trilyon lirayı aştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkedeki toplam eğitim harcamaları 5 yılda kademeli olarak arttı.

Bu tutar, 2020'de 267 milyar 596 milyon lira, 2021'de 347 milyar 66 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2022'de 587 milyar 438 milyon lirayı bulan eğitim harcamaları, 2023'te ilk defa 1 trilyon lira sınırı aşarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira oldu.

Eğitime yönelik geçen yıl da 2 trilyon 200 milyar 338 milyon lira harcama yapıldı.

Böylece eğitime harcanan tutar, 2020-2024 döneminde 8,2 katına çıkmış oldu. Bu dönemdeki toplam harcama da 4 trilyon 533 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Devletin harcamaları da arttı

Bu dönemde devletin eğitime yönelik harcamaları da yükseldi. Söz konusu harcamalar 2020'de 203 milyar 650 milyon lira iken geçen yıl itibarıyla yaklaşık yüzde 770 artarak 1 trilyon 777 milyar 837 milyon liraya yükseldi. Devlet, eğitime 5 yılda da 3 trilyon 647 milyar 298 milyon lira ayırdı.

Hane halkını da içeren özel harcamalar grubunun 2020-2024 dönemine ilişkin eğitim harcamaları da yüzde 600 artış göstererek 75 milyar 750 milyon liradan 529 milyar 535 milyon liraya yükseldi. Hane halkları, özel tüzel kişilikler ve uluslararası kaynaklar gibi gruplar, 5 yılda eğitim için 1 trilyon 96 milyar 821 milyon lira harcadı.

En yüksek harcama yükseköğretime

Eğitim harcamaları, finans kaynağına göre devlet ve özelde en fazla yükseköğretime yapıldı.

Devletin yükseköğretim harcaması 2020'de 70 milyar 636 milyon lira iken geçen yıl 599 milyar 621 milyon liraya çıktı.

Hane halkını da içeren özel harcamalar grubunun yükseköğretime yönelik harcamaları da aynı dönemde 26 milyar 341 milyon liradan 162 milyar 118 milyon liraya yükseldi.

Türkiye'de 2020-2024 döneminde eğitim harcamalarının dağılımı şöyle (milyon lira):

YılToplamDevletÖzel
2020267.596203.65075.750
2021347.066256.713105.860
2022587.438464.722148.582
20231.130.844944.376237.094
20242.200.3381.777.837529.535
Toplam4.533.2813.647.2981.096.821

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.