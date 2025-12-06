Eğitime 5 yılda 4,5 trilyon lira harcandı

Türkiye'de eğitime yönelik harcamalar 2020-2024 döneminde 4,5 trilyon lirayı aştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkedeki toplam eğitim harcamaları 5 yılda kademeli olarak arttı.

Bu tutar, 2020'de 267 milyar 596 milyon lira, 2021'de 347 milyar 66 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2022'de 587 milyar 438 milyon lirayı bulan eğitim harcamaları, 2023'te ilk defa 1 trilyon lira sınırı aşarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira oldu.

Eğitime yönelik geçen yıl da 2 trilyon 200 milyar 338 milyon lira harcama yapıldı.

Böylece eğitime harcanan tutar, 2020-2024 döneminde 8,2 katına çıkmış oldu. Bu dönemdeki toplam harcama da 4 trilyon 533 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Devletin harcamaları da arttı

Bu dönemde devletin eğitime yönelik harcamaları da yükseldi. Söz konusu harcamalar 2020'de 203 milyar 650 milyon lira iken geçen yıl itibarıyla yaklaşık yüzde 770 artarak 1 trilyon 777 milyar 837 milyon liraya yükseldi. Devlet, eğitime 5 yılda da 3 trilyon 647 milyar 298 milyon lira ayırdı.

Hane halkını da içeren özel harcamalar grubunun 2020-2024 dönemine ilişkin eğitim harcamaları da yüzde 600 artış göstererek 75 milyar 750 milyon liradan 529 milyar 535 milyon liraya yükseldi. Hane halkları, özel tüzel kişilikler ve uluslararası kaynaklar gibi gruplar, 5 yılda eğitim için 1 trilyon 96 milyar 821 milyon lira harcadı.

En yüksek harcama yükseköğretime

Eğitim harcamaları, finans kaynağına göre devlet ve özelde en fazla yükseköğretime yapıldı.

Devletin yükseköğretim harcaması 2020'de 70 milyar 636 milyon lira iken geçen yıl 599 milyar 621 milyon liraya çıktı.

Hane halkını da içeren özel harcamalar grubunun yükseköğretime yönelik harcamaları da aynı dönemde 26 milyar 341 milyon liradan 162 milyar 118 milyon liraya yükseldi.

Türkiye'de 2020-2024 döneminde eğitim harcamalarının dağılımı şöyle (milyon lira):