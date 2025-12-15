Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende sektöründeki iştiraki Carrefoursa'nın (CRFSA) mağazalarını satmak üzere A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddiası piyasalarda deprem etkisi yarattı.

"HİPERMARKETLERİ ANPAGROSS DEVRALACAK"

Sektörün güvenilir kaynaklarından Merger Market'te yer alan habere göre Anpagross, Carrefoursa'nın hipermarketlerini devralmaya hazırlanırken; A101'in ise süpermarket formatındaki mağazalarla ilgilendiği belirtiliyordu.

SABANCI HOLDİNG SATIŞ İDDİASINA YANIT VERDİ

Sabancı Holding, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. paylarının satışı ve şirket faaliyetlerinin farklı biçimlerde yapılandırılacağına yönelik haber ve yorumlara ilişkin KAP'ta açıklama yaptı.

"UZUN VADELİ DEĞER YARATMAYA ODAKLI BİR YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ"

Açıklamada, Sabancı Holding'in iştiraklerinde sermaye verimliliği, portföy getirisi ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşım benimsediği ifade edildi. Bu çerçevede portföyde yer alan şirketler için büyüme, dönüşüm, operasyonel ve finansal performansın iyileştirilmesi ile çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin düzenli olarak değerlendirildiği belirtildi.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Holding, ilgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederken, CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair alınmış somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir kararın da bulunmadığının altını çizdi. Açıklamada, söz konusu konuda gelişme olması halinde kamuoyunun ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirileceği ifade edildi.