Haberler

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabancı Holding'in CarrefourSA mağazalarını satmak için A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddiası piyasalarda deprem etkisi yarattı. Sabancı Holding, CarrefourSA paylarının satışı ya da şirket faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını açıkladı. Holding, CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına yönelik somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş herhangi bir kararın bulunmadığını belirtti.

  • Sabancı Holding, CarrefourSA hisselerinin satışına dair alınmış somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı.
  • Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi veya mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Sabancı Holding, portföyündeki şirketler için büyüme, dönüşüm ve çıkış dahil tüm stratejik alternatifleri düzenli olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende sektöründeki iştiraki Carrefoursa'nın (CRFSA) mağazalarını satmak üzere A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddiası piyasalarda deprem etkisi yarattı.

"HİPERMARKETLERİ ANPAGROSS DEVRALACAK"

Sektörün güvenilir kaynaklarından Merger Market'te yer alan habere göre Anpagross, Carrefoursa'nın hipermarketlerini devralmaya hazırlanırken; A101'in ise süpermarket formatındaki mağazalarla ilgilendiği belirtiliyordu.

SABANCI HOLDİNG SATIŞ İDDİASINA YANIT VERDİ

Sabancı Holding, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. paylarının satışı ve şirket faaliyetlerinin farklı biçimlerde yapılandırılacağına yönelik haber ve yorumlara ilişkin KAP'ta açıklama yaptı.

"UZUN VADELİ DEĞER YARATMAYA ODAKLI BİR YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ"

Açıklamada, Sabancı Holding'in iştiraklerinde sermaye verimliliği, portföy getirisi ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşım benimsediği ifade edildi. Bu çerçevede portföyde yer alan şirketler için büyüme, dönüşüm, operasyonel ve finansal performansın iyileştirilmesi ile çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin düzenli olarak değerlendirildiği belirtildi.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Holding, ilgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederken, CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair alınmış somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir kararın da bulunmadığının altını çizdi. Açıklamada, söz konusu konuda gelişme olması halinde kamuoyunun ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirileceği ifade edildi.

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
title