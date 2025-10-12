Haberler

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki 35 mağazasını kapatma sürecine girerken, resmi internet sitesindeki faaliyet listesinden de Ukrayna'yı kaldırdı.

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşarak pazarda güçlü bir konum elde etmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik ve operasyonel zorluklar, markanın Ukrayna'daki faaliyetlerini sonlandırma kararını beraberinde getirdi. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini resmen başlattı.

ŞUBAT AYINDA ONLINE SATIŞLAR DURDU

English Home'un çekilme sinyalleri ilk kez Şubat 2025'te görülmüştü. Şirketin Ukrayna'daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını devre dışı bıraktı. Kısa bir süre sonra internet sitesi tamamen erişime kapandı. English Home'un Ukrayna'daki Instagram hesabından yapılan açıklamada, online satışların durdurulduğu ve alışverişlerin sadece fiziksel mağazalardan yapılabileceği belirtilmişti.

UKRAYNA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Markanın küresel internet sitesinde yer alan "faaliyet gösterilen ülkeler" listesinden Ukrayna'nın çıkarıldığı fark edildi. Ülkede az sayıda mağaza hâlen açık olsa da, bu mağazaların da kademeli olarak kapatılacağı bildiriliyor.

GLOBAL STRATEJİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

English Home, 2010'dan bu yana yurt dışı yatırımlarını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da önemli bir büyüme kaydetmişti. Ukrayna'dan çekilme kararı, şirketin küresel stratejisini yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geliyor. Sektör kaynaklarına göre English Home, bundan sonraki süreçte kaynaklarını daha istikrarlı ve büyüme potansiyeli yüksek pazarlara yönlendirmeyi planlıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz

Özdağ'dan ittifak sinyali! Partinin ismini verince salon ayağa kalktı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.