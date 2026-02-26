İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Türkiye'nin dev havayolu şirketi Onur Air hakkında Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Bu gelişmeyle birlikte şirketin tasfiye süreci ve hukuki durumu yeniden değerlendirilecek.
- Onur Air'in iflas kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı.
- Dosya, yeniden Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi.
- Onur Air, pandemi sonrası mali sorunlar nedeniyle 2022'de faaliyet lisansı askıya alındı.
Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden Onur Air hakkında Kasım 2025'te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Böylece yerel mahkemenin iflas hükmü üst yargıdan döndü.
İFLAS KARARI KALDIRILDI
AirportHaber'in aktardığına göre Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iflas kararını kaldırarak dosyayı yeniden 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderdi. Bu kararla birlikte yargı süreci yeniden başlamış oldu.
GÖZLER YEREL MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİNDE
İflas kararının kaldırılması, şirket hakkında yürütülen tasfiye sürecinin hukuki durumunu da yeniden gündeme taşıdı. Daha önce başlatılan işlemlerin akıbeti, yerel mahkemenin yeniden yapacağı değerlendirme sonucunda netlik kazanacak. Ticaret mahkemelerindeki birleşme süreci nedeniyle dosyanın hangi heyet tarafından ele alınacağına ilişkin belirsizlik bulunduğu ifade ediliyor.
PANDEMİ SONRASINDA OPERASYONLARI DURDURDU
1992 yılında kurulan ve uzun yıllar Türk sivil havacılığında faaliyet gösteren Onur Air, pandemi sonrası yaşadığı mali sorunlar nedeniyle operasyonlarını durdurmuş, 2022 yılında ise faaliyet lisansı askıya alınmıştı. İstinaf mahkemesinin kararı, şirketle ilgili hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu.